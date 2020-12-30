Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:07

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık olayına karışan kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis ekipleri, 2 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 1 monitör, 1 kayıt cihazı, 1 cep telefonu, 18 kilogramlık 4 teneke süzme bal ve 6 teneke zeytinyağı ele geçirildi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin bir araçla geldikleri iş yerine girerek zeytinyağı tenekelerini araca yüklemeleri ve bölgeden hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Son dakika haber: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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