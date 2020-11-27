Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem
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Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem

27.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:14
Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 155 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 155 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 155 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şahsa hırsızlık suçundan ve 90 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 155 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 628 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 190 litre kaçak alkol, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 8 adet ruhsatsız tabaca 4 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek 14 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet aranan araç, 4 adet suça konu cep telefonu,, 1 adet çalıntı anfi, 1 adet çalıntı oto teybi, 10 adet çalıntı hırsızlık malzemesi, 2 adet çalıntı kaynak makinası, 27 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

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Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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