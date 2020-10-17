Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem
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Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem

17.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:06
Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 10 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahıs yakalanarak toplamda 148 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 10 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahıs yakalanarak toplamda 148 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 148 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 10 şahsa hırsızlık suçundan ve 104 aranan şahıs yakalanarak toplamda 148 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, bir miktar uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca 6 adet fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği 23 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı araç ve 1 adet çalıntı bisiklet, 15 adet çalıntı malzeme, 2 adet çalıntı oto teybi, 6 adet çalıntı cep telefonu, 370 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 3 adet suça konu cep telefonu, 19 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. - GAZİANTEP

Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem
Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem
Son dakika haber! Gaziantep'te huzur operasyonu: 148 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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