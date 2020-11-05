Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

05.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:30
Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı, şüphelilerin bir evden bisiklet çalma anı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı, şüphelilerin bir evden bisiklet çalma anı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, ev, iş yeri ve inşaat alanında meydana gelen hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis ekipleri, şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşları küçük olan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binanın girişinde bulunan bisikleti alıp uzaklaşmaları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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