Son dakika haber... Gaziantep'te gölete giren zihinsel engelli çocuk boğuldu
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Son dakika haber... Gaziantep'te gölete giren zihinsel engelli çocuk boğuldu

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gaziantep'te gölete giren zihinsel engelli çocuk boğuldu

Son dakika haberler... Gaziantep'te yapay gölete giren 8 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te yapay gölete giren 8 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Ailesi Şahinbey ilçesindeki Yeşilvadi Parkı yakınında oturan 8 yaşındaki Halil İbrahim Y. (8), parkta oynarken suni gölete girdi ve çırpınmaya başladı.

Çevredekiler ve park güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, göletten çıkartılan Halil İbrahim Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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