Son dakika haber: Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan operasyon
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Son dakika haber: Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan operasyon

Son dakika haberleri: Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak aralarında bir suç örgütü liderinin ve örgüt üyelerinin bulunduğu 62 şahsa yönelik hava destekli operasyon yapıldı.

Son dakika haber: Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan operasyon
23.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:30

Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak aralarında bir suç örgütü liderinin ve örgüt üyelerinin bulunduğu 62 şahsa yönelik hava destekli operasyon yapıldı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonucunda yakalan 40 şahıstan 25'i tutuklanırken, çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran, yöneten, örgüte üye olan,uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak 62 şahsa yönelik olarak hava destekli, dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan ve film sahnelerini aratmayan operasyon kapsamında 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 25'i şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol kararı ile 7 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında daha önce yakalanan 15 şüpheli şahısla beraber toplamda 40 şüpheli şahsın tutuklandığı belirtildi.

Çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi

Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 kilo 87 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 24 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 244 adet fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 7 adet kesici alet, 24 adet şarjör, 4 adet tabanca parçası, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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