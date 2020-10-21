Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası
21.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:24
Son dakika haberi... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, iki kardeşe 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar M.K, kardeşi B.K. ile avukatları katıldı.
Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talep etti.
Duruşma savcısı sanıkların ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.
Öte yandan sanıkların babalarının da Kahramanmaraş'ta aynı suçtan mahkum olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan