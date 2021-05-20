Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan