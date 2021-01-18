Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

18.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:32
Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberleri... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gürbüz G. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gürbüz G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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