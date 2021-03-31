Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muharrem A. ile avukatı Afşin Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Sanık Muharrem A, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İllegal bir faaliyetinin olmadığını savunan Muharrem A, ByLock'un tek başına delil niteliği taşımayacağını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muharrem A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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