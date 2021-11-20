Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberler... Gaziantep'te Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyon sonucu; Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Terör örgütü PKKYPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'e topçu saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

 Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı

 Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title