Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Arzu A, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Savcı, sanığın örgüt mensubu kız öğrencilerden sorumlu sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev aldığını, iki hatta ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık Arzu A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Yunus Emre Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Günok Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:46:04. #1.15#
title