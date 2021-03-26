Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Arzu A, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, avukatı duruşmada hazır bulundu.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Savcı, sanığın örgüt mensubu kız öğrencilerden sorumlu sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev aldığını, iki hatta ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık Arzu A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan