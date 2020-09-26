Son dakika haber! Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep-Adana otobanında bir araç, tıra arkadan çarptı, kazada yabancı uyruklu 3 kişi ölürken 2 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.