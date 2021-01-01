Son dakika haber: Gaziantep'te evinin terasından düşen genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te evinin terasından düşen 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Feyza Nur Saydam, terasta bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenle düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Feyza Nur Saydam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vali Gül'den başsağlığı mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genç kızın ailesine başsağlığı diledi.

Gül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur Saydam'ın terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak