Son dakika haber: Gaziantep'te evden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: Gaziantep'te evden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

03.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:02
Son dakika haber: Gaziantep'te evden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri... Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir evden cep telefonu çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir evden cep telefonu çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir evden 2 cep telefonu çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerinden birinin sokakta gözcülük yaptığı, diğerinin de eve girdiği ve çıktığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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