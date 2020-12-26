Son dakika haber... Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi
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Son dakika haber... Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi

26.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:30
Son dakika haber... Gaziantep'te ev yangınını fark eden bekçiler olası can kaybını önledi

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangın, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangın, çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, sabaha karşı bir evin damından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Yangının çıktığı evdekileri uyandıran bekçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde bulunan vatandaşlar bekçiler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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