Son dakika haber: Gaziantep'te eşlerini Kovid-19'dan kaybeden vatandaşlara 1500 lira destek
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Son dakika haber: Gaziantep'te eşlerini Kovid-19'dan kaybeden vatandaşlara 1500 lira destek

14.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:40
Son dakika haber: Gaziantep'te eşlerini Kovid-19'dan kaybeden vatandaşlara 1500 lira destek

Son dakika haberleri... Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara 1500 lira nakdi destek sağlama kararı aldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara 1500 lira nakdi destek sağlama kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla esnaf ve vatandaşlara kira, beslenme ve nakdi destekler sürüyor.

Belediye, bu kapsamda eşlerini Kovid-19 nedeniyle yitiren vatandaşlara destek sağlamak için 1500 lira nakdi yardım yapma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, salgın sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle zorluk çeken esnaf ile usta öğreticilere 1500 lira destek verildiğini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Kovid-19 salgını dolayısıyla evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımıza da devam ediyoruz. Şimdi de salgın nedeniyle eşleri vefat eden vatandaşlarımıza 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek, kayıplarının telafisi asla olamaz ancak acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir."

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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