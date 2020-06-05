Son dakika haber! Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Son dakika haber! Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
05.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:53

Gaziantep'te eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eşi T.A. tarafından şiddete maruz kalan E.A, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.A. ifadesinde, eşi T.A. ile sorunları olduğunu, kavga etmeleri sonucunda yaralandığını ve daha önce aralarında bu tür şikayete konu herhangi bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Şüpheli T.A, olay sonrası yakalanarak tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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