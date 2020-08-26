Son dakika haber: Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
26.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:52
Gaziantep'te kocası tarafından bıçaklanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde A.A. ile kocası H.A. arasında tartışma çıktı.
Bu sırasında kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan A.A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA