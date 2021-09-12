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Son dakika haber! Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

Son dakika haberler... Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Koçlu Mahallesi'nde Durdu Polat idaresindeki traktör devrildi.

Kazada traktörde bulunan sürücünün torunu Metin Polat (14) yaralandı.

Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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