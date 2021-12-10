Son dakika haber... Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
M.T (68) yönetimindeki 01 DN 764 plakalı otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Olucak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Kazada ağır yaralanan M.T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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