Son dakika haber... Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı
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Son dakika haber... Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı

Son dakika haber... Gaziantep'te devrilen otomobildeki 6 çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 çocuk yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 çocuk yaralandı.

Huzurlu Yaylası'na giden Ökkeş Ç. (39) yönetimindeki 79 AJ 374 plakalı otomobil Tandır Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan Recep Ç. (4), İdal G. (12), Betül G. (12), Büşra G. (17), Umut D. (12) ve Medine D. (12) yaralandı. ???????

Yaralılar 112 Acil Sevis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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