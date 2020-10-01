Son dakika haber: Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

01.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:00
Son dakika haber: Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te bariyerlere çarptıktan sonra devrilen motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te bariyerlere çarptıktan sonra devrilen motosikletteki 2 genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilge göre, Alican Oğan (18) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Oğan ile motosiklette bulunan Cahit Arslan (18) kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Oğan ve Arslan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Her iki gencin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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