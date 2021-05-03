Son dakika haber: Gaziantep'te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
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Son dakika haber: Gaziantep'te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı

Son dakika haber: Gaziantep'te boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te tam kapanmayla beraber ana cadde ve sokaklar sessizliğini korukken, arka sokaklarda kalan caddelerde çocuklar bisikletleriyle turladı.

Gaziantep'te tam kapanmayla beraber ana cadde ve sokaklar sessizliğini korukken, arka sokaklarda kalan caddelerde çocuklar bisikletleriyle turladı.

17 günlük tam kapanmanın üçüncü gününde de Gaziantep'te sessizlik sürüyor. Ana cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olanların haricinde insan yoğunluğu yaşanmazken, kentin arka sokaklarında ise boş yolları fırsata çeviren çocuklar bisikletleri ile tur attı. Bir süre yol üzerinde ilerleyen çocuklar, görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaştılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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