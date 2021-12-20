Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü

Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Şaban Gökşen (50), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'te, kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Şaban Gökşen (50), 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Aralık Pazar günü, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye işçisi Şaban Gökşen, evine dönerken kontrolünü kaybettiği 27 AIJ 833 plakalı motosikletle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gökşen, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Gökşen, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Şaban Gökşen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü

Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü

Son dakika haber | Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletli 1 hafta sonra öldü

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

 Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanacaktır.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title