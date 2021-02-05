Son dakika haber! Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı

05.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:42
Son dakika haber! Gaziantep'te bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Şubat'ta yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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