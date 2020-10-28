Son dakika haber | Gaziantep'te asayiş

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gaziantep'te polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 49 şüpheliye adli işlem yaptı.

Bu şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 19 şüpheliyi yakalarken, 7 faili meçhul olay aydınlatıldı, 8 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarda 62 aranan şüpheli yakalandı. 24 kişiye ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, 4 kilo 164 gram uyuşturucu madde ve 2002 uyuşturucu hap, 198 kilogram gümrük kaçağı çay, 540 gümrük kaçağı sigara, 13 litre dökme içki, 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 2 çalıntı motosiklet, çalıntı elektrikli bisiklet, 13 kesici alet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz