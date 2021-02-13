Son dakika haber | Gaziantep'te arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Gaziantep'te arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

13.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:48
Son dakika haber | Gaziantep'te arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te dün gece arkadaşı tarafından sokakta silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te dün gece arkadaşı tarafından sokakta silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.K. arkadaşı Y.T'yi Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evine davet etti.

Bir süre evde kalan ikili, daha sonra sokağa çıkarak gezmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle M.K, arkadaşı Y.T'yi silahla vurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Y.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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