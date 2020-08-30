Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.
30.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:16
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.
Şahinbey ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 40 yaşındaki Ergün K. olay yerinde hayatını kaybederken, Kazım G. ise ağır yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Kazım G.'yi Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazım G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
8İHA)
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Kaynak: İHA