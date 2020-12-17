GAZİANTEP - Araç yangını
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GAZİANTEP - Araç yangını

17.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:01

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde park halindeki alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde park halindeki alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan plakasız ve sahibi belirlenemeyen minibüs bilinmeyen nedenle alev aldı.

Uzun süredir park halindeki arızalı ve kullanılmadığı belirtilen minibüs, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında araç tamamen kullanılmaz hale gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

GAZİANTEP - Araç yangını
GAZİANTEP - Araç yangını
GAZİANTEP - Araç yangını
GAZİANTEP - Araç yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı

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