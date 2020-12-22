Son dakika haber... Gaziantep'te ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fatih K. yönetimindeki 27 BEC 49 plakalı ambulans, Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi'nde, Bülent Ö'nün kullandığı 27 ARL 60 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulans, çarpışmanın şiddetiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ambulansta sıkışan bir sağlık çalışanını çıkardı.

Yaralanan araç sürücüleri ve ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama ile 25 Aralık Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir