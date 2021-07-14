GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
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GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, ahşap atölyesinde kaynak makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te, ahşap atölyesinde kaynak makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Atölyede hasar oluştu.

Küsget Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap atölyesinde, öğleden sonra yangın başladı. Atölyenin en üst katında çıkan yangını fark eden işçiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kaynak makinesinin patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatte söndürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İş yerinde hasar meydana geldi.

GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI
GAZİANTEP'TE AHŞAP ATÖLYESİ YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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