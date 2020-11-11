Son dakika haber | Gaziantep'te 747 kişiye koronavirüs cezası
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Son dakika haber | Gaziantep'te 747 kişiye koronavirüs cezası

11.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:46
Son dakika haber | Gaziantep'te 747 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 747 kişiye, idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 747 kişiye, idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dün yapılan denetimlerde 747 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası verildi. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 35 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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