Son dakika haber... Gaziantep'te 725 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Son dakika haberler: Gaziantep'te polis korona virüs kuralları kapsamında 725 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza kesti.

Gaziantep'te polis korona virüs kuralları kapsamında 725 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza kesti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 725 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Ayrıca, 14 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan dolayı ceza kesildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde 133 iş yerinde herhangi bir kural ihlaline rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı