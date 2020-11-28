Son dakika haber... Gaziantep'te, 607 kişiye koronavirüs cezası
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Son dakika haber... Gaziantep'te, 607 kişiye koronavirüs cezası

28.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:51
Son dakika haber... Gaziantep'te, 607 kişiye koronavirüs cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 607 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 607 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 607 kişiye idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 104 kişi ile 65 yaş üstü 2 kişiye de idari yaptırım uygulandı. Polis ekipleri denetimler sırasında karantina hükümlerine aykırı davrandığını saptadığı 10 kişiyi de idari ceza işlemi uygulayarak yurda yerleştirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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