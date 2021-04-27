Son dakika haber! Gaziantep'te 4 yıl önce ölü bulunan çocuğu yengesinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika habere göre Gaziantep'te 4 yıl önce evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun yengesi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Gaziantep'te 4 yıl önce evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun yengesi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.H'nin kasım 2017'de Vatan Mahallesi'nde evlerinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Aile yakınlarının ifadesini alan ve titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, aynı evde yaşayan B.H'nin yengesi E.H'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen E.H'nin buradaki ilk ifadesinde B.H'yi boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak