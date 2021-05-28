Son dakika haber: Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı
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Son dakika haber: Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı

Son dakika haber: Gaziantep'te 3 yıldır kayıp olan kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2016 yılında kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu Cahit E, Mustafa E, Ercan B. ve Ercan M. hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", Zeynep E, Fatma E. ve Leyla D. hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cahit E. ile maktul Elbay'ın ortaklaşa bağ evi inşa ettikleri belirtilen iddianamede, Cahit E'nin boşanma aşamasında eşinden mal kaçırmak için tapuyu Elbay'a devrettiği bildirildi. İddianamede, Cahit E'nin tapuyu bir süre sonra geri istediği ancak Elbay'ın devretmediği anlatılan iddianamede, bu sebepten dolayı ikili arasında husumet başladığı kaydedildi.

Diğer sanıkların, bir araya gelerek akraba olan Cahit E'ye, Elbay'ın tapuyu devretmesi ve alacak verecek meselelerinin halledilmesi için baskı yaptığına dikkati çekilen iddianamede, "Bu aile kararı ve baskılar sonucunda Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürmesi için birinin görevlendirildiği, Zeynep E'nin aile içerisinde alınan bu kararlarda etkin olarak rol oynadığı anlaşılmıştır." ifadesi yer aldı.

Sanıkların, Elbay'ı zorla araca bindirip, bağ evine götürerek burada senet imzalattırdıktan sonra öldürdükleri ileri sürülen iddianamede, bir televizyon programına da katılan Zeynep E'nin TAPE kayıtlarına da yer verildi.

Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit E. ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında Cahit E'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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