GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

01.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:52

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Suphi Erdinç (44) idaresindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil, Yılmaz Sönmezateş'in (29) kullandığı 27 AGT 596 plakalı otomobille Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçtaki Sezen Bilgin (31) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirerek durması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.

3 Yaralıİslahiyetrafik kazası

Muhabir Zekeriye Şimşek

Redaktör Yeter Erdine,Kerem Kocalar

GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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