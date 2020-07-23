Son dakika haber! Gaziantep'te 3 bin 227 kişiye 'koronavirüs' cezası Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 bin 227 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 bin 227 kişiye idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısındaki artış nedeniyle dikkat çektiği şehirlerden olan Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı denetimlerde; tedbirlere aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve nizami maske kullanımını ihlal ettiği saptanan 3 bin 227 kişiye idari para cezası uygulandı.Polis ekiplerinin kent genelinde iş yerlerine yönelik denetiminde ise kontrol edilen 464 iş yerinden 11'ine de koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

Kaynak: DHA