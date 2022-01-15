Son dakika haber: Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi Merveşehir Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında bulunan dairenin penceresinden düşen Ahmet E. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.