Son dakika haber: Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gaziantep'te 10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi Merveşehir Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katında bulunan dairenin penceresinden düşen Ahmet E. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha bıçak altına yattı

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te 10. kattaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

title