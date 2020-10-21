Son dakika haber... Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi
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Son dakika haber... Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

21.10.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:45
Son dakika haber... Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye'ye getirildiği düşünülen İbranice, ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Gaziantep'te 1 milyon dolar değerinde İncil ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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