Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)
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Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)

12.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:09

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamaları denetlerken belediye temizlik ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek daha rahat temizlik yaptı.

Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)
Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)
Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)
Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Son dakika haberleri: Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber: Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber: Sokaklar boş kaldı
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