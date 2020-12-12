Son dakika haber: GAZİANTEP - Sokaklar boş kaldı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in İslahiye ilçesinde büyük oranda uyuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamaları denetlerken belediye temizlik ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek daha rahat temizlik yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek