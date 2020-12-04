Sokağa çıkma kısıtlaması

Polis ekiplerinin denetim yapması Temizlik işçisinin çalışması MALATYA - Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Polis ekiplerinin denetim yapması

Temizlik işçisinin çalışması MALATYA - Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde ana arterler, kavşaklar ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin kimlik ile istisnai belgelerini kontrol etti.

Ekipler, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini de denetledi.

Belediyenin temizlik görevlileri ise kent merkezinde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş