Son dakika haber: GAZİANTEP Orman yangınına kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti Son dakika gelişmesine göre Orman yangınına kaymakam ve vatandaşlar da müdahale ettiGAZİANTEP'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Orman yangınına kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

GAZİANTEP'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü. Söndürme çalışmalarına Şehitkamil Kaymakamı ile vatandaşlar da destek verdi.

Dülük Ormanları'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşup, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. 33 araç, 2 iş makinesi ve 71 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına çevredeki mahalleliler de traktörleri ile destek oldu ve bölgeye su taşıdı. Polis ekipleri de ellerinde küreklerle çalışmalara katıldı. Yangın haberini duyup bölgeye gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da ekiplere yardım etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA