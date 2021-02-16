Son dakika haber: Gaziantep merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün dernek faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta gözaltına alınan, aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile avukatların da yer aldığı 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'sine "ev hapsi" verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına ilişkin sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP il başkanlarının da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 14 Temmuz 2020'de düzenlenen ikinci operasyonda, aralarında HDP il başkanı ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP ilçe belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 18'i tutuklanmıştı.

Gaziantep merkezli İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya ve Şırnak'ta 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li parti yöneticileri ile bazı avukatların da bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alınmış, HDP ve DBP parti binaları ile şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan