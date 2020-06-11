Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede
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Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Son dakika habere göre Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11.06.2020 07:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 07:16

Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli 16 ilde 8 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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