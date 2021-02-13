Son dakika haber! Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
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Son dakika haber! Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

13.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:42
Son dakika haber! Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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