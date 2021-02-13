Son dakika haber! Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
13.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:42
Son dakika haberi: Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
Gaziantep merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan