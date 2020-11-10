Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

10.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:58

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına Adıyaman ve Osmaniye'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına Adıyaman ve Osmaniye'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişiyle yağma, tehdit ve hakaret" suçları yönünden projeli çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Gaziantep'teki H.Ç. liderliğindeki bir suç örgütü tespit edildi.

H.Ç'nin gözaltına alındığı operasyonda soruşturmayı derinleştiren ekipler, kent merkezinin yanı sıra Adıyaman ve Osmaniye'deki şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Toplam 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 25 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği ve 1 kesici alet ele geçiridi.

Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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