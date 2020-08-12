Son dakika haber... GAZİANTEP Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandıGAZİANTEP'te motosikletle 2 kapkaç ve 1 yağma olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandı GAZİANTEP'te motosikletle 2 kapkaç ve 1 yağma olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, 7 Haziran ile 1 Temmuz günü gerçekleşen kapkaç ve yağma olayları ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini tespit edip, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR GAZİANTEP, (DHA) Kaynak: DHA