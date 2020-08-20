Son dakika haber | GAZİANTEP İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimi Son dakika gündem haberi... İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim yaptıİçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı...

İslahiye'de, polis ve jandarmadan maske denetimi GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim yaptı İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı kapsamlı koronavirüs denetimi devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri kendi sorumluluk alanlarında denetimlerinde koronavirüs ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi anlatılarak denetimi yapıldı. Kaynak: DHA